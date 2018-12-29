الداخلية العراقية تعتقل 8 مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق باسم الداخلية سعد معن، في بيان اليوم السبت، "الفوج الثاني عشر طوارئ التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وبالتعاون مع المواطنين يلقي القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الإجرامية، والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، اثنان منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

© Depositphotos / Lkpro خطيب جمعة طهران: زيارة ترامب السرية إلى العراق رمز للذل

وأضاف البيان "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء الميثاق والوحدة والبكر والتحرير وتسعين، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وقد اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية أصوليا".

وتواصل القوات العراقية عمليات تطهير وتفتيش المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لملاحقة فلول التنظيم والمطلوبين أمنيا للمحاكمة أمام القضاء العراقي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.