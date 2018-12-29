تركتها تموت عطشا... محاكمة ألمانية في "داعش" تسببت في مقتل طفلة بالعراق

وجهت السلطات الألمانية، تهم لعضوة ألمانية سابقة في تنظيم "داعش" بارتكاب جريمة حرب لتركها "طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات تموت عطشا" تحت أشعة الشمس الحارقة في العراق.

© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos وحدات حماية الشعب الكردية: تفرغنا للحرب ضد "داعش" في شرق الفرات

ووفقا لصحيفة " الغارديان "، ينسب إلى السيدة جنيفر دبليو وزوجها، شراء الطفلة كسبية في مدينة الموصل وقت سيطرة التنظيم عليها عام 2015.

وقيد الزوج الطفلة بأغلال من الحديد خارج المنزل بعد أن أصابها المرض، ولم تفعل جنيفر أي شيء لإنقاذها، وفقا للائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة.

وتواجه السيدة الألمانية اتهامات أخرى بحيازة أسلحة واعتداءات أخرى، وحال إدانتها يتوقع أن تواجه الحد الأقصى من عقوبة السجن.

وترجح وسائل الإعلام، أن الطفلة التي قتلت كانت تنتمي إلى أقلية الإيزيديين في العراق.

وقالت النيابة العامة الألمانية في بيان: "عقب إصابة الطفلة بالمرض وتبولها في فراشها، قيدها زوج المتهمة بالأغلال خارج المنزل عقابا لها وتركها تموت عطشا في حرارة الشمس الحارقة".

وأكمل البيان "المتهمة سمحت لزوجها بأن يفعل ذلك ولم تفعل شيئا لإنقاذ الطفلة".

وسافرت جنيفر إلى العراق عام 2014 وانضمت إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وعملت في هيئة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتنظيم.

وكانت مهمة جنيفر، هي التأكد من التزام النساء بقواعد السلوك والزي التي يفرضها التنظيم الإرهابي.

وألقي القبض على جنيفر في تركيا بعد عدة أشهر من مقتل الطفلة أثناء زيارتها السفارة الألمانية في أنقرة لتجديد أوراق هويتها، وتم ترحيلها إلى ألمانيا.