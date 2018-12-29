مصر... مساعد وزير الخارجية: نراقب الوضع في السودان ولن نتدخل في الشأن الداخلي

وتابع مساعد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجماهير السودانية خرجت إلى الشارع نتيجة ضغوط الحياة وإرتفاع الأسعار وضيق العيش، وهى حالة تكاد تكون متواجدة في عدد كبير من الدول، ولكن بنسب متفاوتة، ويجب على الحكومة السودانية أن تجد حلولا سريعة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقمه.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الحديث عن مؤامرات خارجية صحيح، هناك مؤامرات على المنطقة بأكملها ومازالت وستظل، ويجب أن "نراهن على نجاحنا في مقاومة هذه المؤامرات، وهى أكبر مما يتخيله البشر، مصر مستهدفة كما هو الحال مع السودان ودول عربية أخرى، والمنطقة بحالها ولم تتراجع تلك القوى المتآمرة عن أهدافها ومازالوا مستمرين، وما علينا سوى مواجهة تلك الحقيقة بشجاعة والإقرار بها، المتآمر والمتآمر عليه جميعهم يعلمون الحقائق، ولكن المصالح في بعض الأوقات تؤدي إلى تصرفات خاطئة".
ومضى بقوله… البعض يتصور أن امتلاكه للمال يعطيه الحق في العبث بالشؤون الداخلية للدول، كما يحلو له وهذا بالطبع شيء مرفوض، ولا يمكن القبول به أبدا.
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