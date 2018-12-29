الحراك الثوري في جنوب اليمن: لا تراجع عن قضيتنا

أكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري في جنوب اليمن فؤاد راشد، انفتاح المجلس على كافة قيادات الحراك الثوري المنقطعة وأهمية عودتها وتمكنها من دخول المؤتمر العام الاستثنائي.

© Photo / الحراك الجنوبي يلتقي السفير الروسي لدى اليمن

وتابع رئيس الحراك الثوري الجنوبي في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم السبت: "نرحب بكل الشخصيات الجنوبية التي ترغب بالانضمام للمجلس دون وضع أية عوائق، إن مهامنا القادمة كبيرة على طريق إنجاز قضيتنا الوطنية واستعادة الدولة كاملة السيادة ولا تراجع عن هدف الشهداء".

وأشار إلى ضرورة البدء في الإعداد لآليات المؤتمر العام الاستثنائي للحراك، وهناك نقاش مستفيض وبمسؤولية تناول كافة القضايا التي جرى الحديث عنها وتم التطرق لها من عدة زوايا.

وقال فؤاد راشد، إن المجلس الأعلى للحراك الجنوبي أجرى العديد من اللقاءات مع سفراء عدد من الدول العربية وروسيا والصين وفرنسا بالرياض ولقائه مع رئيس المعهد الأوروبي للسلام بإسطنبول والفريق السياسي بمكتب المبعوث الدولي إلى اليمن بالأردن، وناقش، خلال اللقاءات، كافة التطورات السياسية المتصلة بالقضية الجنوبية وخاصة آليات تشكيل الفريق الجنوبي الممثل للقضية الجنوبية في المفاوضات السياسية اليمنية القادمة.