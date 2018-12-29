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00:24 30 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    ازدهار السفر البري بين العراق والأردن بعد سنوات من الرعب

    العراق والأردن يبرمان اتفاقيات تعاون تدعم تنمية البلدين

    © REUTERS / Alexandros Avramidis
    العالم العربي
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    أعلن العراق والأردن الاتفاق على الانتهاء من الاتفاقية الإطارية لأنبوب النفط العراقي - الأردني الذي سيمتد من البصرة إلى العقبة في الربع الأول من 2019، ومنح خصم بمقدار 75 بالمئة للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة إلى العراق عبر العقبة.

    القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان مشترك عقب لقاء رئيسي وزراء البلدين، اليوم السبت، في بغداد "تم الاتفاق على الانتهاء من الاتفاقية الإطارية لأنبوب النفط العراقي — الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة وذلك في الربع الأول من 2019".

    معبر طريبيل الحدودي مع الأردن.
    © Sputnik .
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    وأضاف البيان: "تم الاتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2 شباط/فبراير 2019".

    وأكد البيان أن الجانبين اتفقا على "فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة- طريبيل) أمام حركة النقل لبدء تسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف في 2-2-2019 على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك"، متابعا "منح التسهيلات للبضائع المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره  75 بالمئة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية".

    واستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز والوفد الوزاري الكبير المرافق له، اليوم السبت، في بغداد، حيث بحثا الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح الشعبين العراقي والأردني.

    ونوه عبد المهدي بالمباحثات الثنائية معتبرا إياها "مهمة جدا لتحقيق مخرجات حقيقية وإحراز تقدم إضافي في العلاقة بين البلدين الشقيقين الجارين"، متابعا "يسعدنا أن تتطور العلاقات العراقية الأردنية بشكل أكبر لنحقق تطلعات شعبينا في تحقيق أمننا المشترك، والمزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتجاوز الصعوبات".

    وأضاف عبد المهدي: "إننا ننظر باحترام للدور الأردني في تعزيز الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب ودعم قواتنا العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها في مجالات التدريب وتعزيز القدرات ونطمح إلى توسيع التعاون في هذه المجالات".

    ونقل البيان عن الرزاز قوله إن الملك عبد الله الثاني "وجهنا لفتح الأبواب مشرعة للتعاون مع العراق الشقيق وتقديم كل ما نستطيع في جميع المجالات"، مؤكدا "الإرهاب عدو مشترك والأردن لن يكون مرتعا لأي نشاط يضر بمصالح العراق وأمنه واستقراره على قاعدة الأمن والمصالح المشتركة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

    أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
    © Sputnik . Ilya Pitalev
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    ولفت الرزاز إلى "أهمية انتصار العراق على الإرهاب في دعم الاستقرار في المنطقة وهزيمة الإرهابيين الذين انتهكوا كل القيم والأعراف والمواثيق الأخلاقية".  

    وأبرم الجانبان عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، من بينها "اتفاقية ما بين الملكية الأردنية والطيران العراقي من أجل التعاون المشترك في مختلف المجالات، والتدريب والتعاون في كافة مجالات الطيران والنقل الجوي"، وكذلك في مجال الإعفاءات الجمركية حيث اتفق الجانبان على "تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الجمارك وذلك اعتبارا من 2-2-2019".

    واتفق الجانبان على "تخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود العراقية الأردنية ليصل بعمق 2 كم على طرفي الحدود وبطول 6 كم للشركة الأردنية العراقية ومنحها الإعفاءات اللازمة والانتهاء من إعلان طلب استدراج العروض لإعداد المواصفات الفنية للمنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة بتاريخ أقصاه 2-2-2019 وذلك تمهيدا لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة".

    وفي مجال الربط الكهربائي، وقّع الجانبان "مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي للمباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين من خلال الربط الكهربائي المباشر لشبكتي الكهرباء العراقية والأردنية".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات العراقية الأردنية, الحكومة العراقية, العراق, الأردن
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