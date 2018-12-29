سقوط طائرة مروحية إماراتية ومقتل طاقمها (فيديو)

وتحطمت الطائرة فوق جبل جيس برأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكد مقتل طاقهما بالكامل.

وأمر حاكم رأس الخيمة بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط "مروحية للانقاذ واستشهاد طاقمها".

#عاجل_وام | #حاكم_رأس_الخيمة يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية للانقاذ واستشهاد طاقمها pic.twitter.com/FSuywMgzdv — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 29, 2018

واصطدمت الطائرة بالمسار الانزلاقي برأس الخيمة، بعد إغلاقه بـ50 دقيقة، وتم إرسال فريق من الموظفين لتفقد الأضرار التى وقعت بالمسار، حسبما أورد موقع "إرم نيوز".

وجبل جيس به أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصل ارتفاعه قرابة 1.900 متر فوق سطح البحر.