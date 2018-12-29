رئيسة وزراء بنغلادش تعتبر وصفها بالمستبدة وسام شرف

قال ابن رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة إن رئيسة الحكومة تعتبر وصف وسائل الإعلام الغربية لها بأنها مستبدة، "وسام شرف"، وذلك في مقابلة مع "رويترز" عشية الانتخابات العامة المقررة الأحد.

© REUTERS / Soe Zeya Tun بنغلادش وميانمار تتفقان على بدء إعادة الروهينغا بحلول منتصف نوفمبر

وحظيت حسينة التي يتوقع فوزها بثالث فترة على التوالي في المنصب بإشادات في الداخل على النمو الاقتصادي السريع خلال السنوات العشر الماضية، وخارجيا لقرارها استقبال مسلمي الروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

لكن الحكومة متهمة بقمع المعارضة وسجن المنتقدين ومنهم كثير من مؤيدي حزب بنغلادش الوطني أكبر أحزاب المعارضة. ويقول الكثير من الصحفيين إن رئيسة الوزراء ترهب الإعلام باستخدام قوانين غامضة الصياغة.

لكن سجيب وازد قال لـ"رويترز" إنه يوجد مجال للمعارضة في البلد المسلم الذي يسكنه 165 مليون نسمة وإن الإعلام الغربي غير منصف في تصويره لوالدته.

وأضاف الرجل الذي يعيش في واشنطن العاصمة ويدير شركة لتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة: "تعرف ما قالته لي أمي صباح اليوم؟ وصفي بالمستبدة من قبل الإعلام الغربي الآن وسام شرف".

وأضاف خلال المقابلة التي جرت بمقر إقامة حسينة الرسمي في داكا "ألا ترى التدوينات المناهضة للحكومة على فيسبوك؟ ألا تراها؟ أنت حر أن تكتب ما تريد لكن لست حرا في أن تؤذي أحدا".

وقال الرجل (47 عاما) الذي دخل السياسة مكرها ويرفض تولي منصب كبير في حزب رابطة عوامي الحاكم إنه لا يتطلع لمنصب رئيس الوزراء.

وقال: "كل شيء ممكن لكن هل أنا مهتم بذلك؟ لا".