القاهرة تكشف عن منطقة صناعية سعودية في مصر

كشفت رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في مصر، أماني الوصال، عن مناقشة فرص الاستثمار الصناعي بين مصر والسعودية، وإزالة أي معوقات تعترضه، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي.

ويختص هذا الاجتماع بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالرياض خلال مايو الماضي، وفقا لموقع "أخبار اليوم" المصري.



وأفادت الوصال، اقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، كما استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي.

وأضافت أنه في مجال الكهرباء، أكد الجانبان أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية.

واختتمت أن الجانبين ناقشا العديد من المجالات الاقتصادية، والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، وأثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.