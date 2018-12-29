ليست السعودية... دبلوماسي بريطاني: دولة وحيدة ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وقال فورد، في حديث إلى وكالة "سبوتينك"، اليوم السبت، ردا على سؤال حول إمكانية استئناف عضوية دمشق في الجامعة: "أعتقد أن جميع الدول العربية مستعدة اليوم لقبول عودة سوريا، ربما باستثناء قطر التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين على مدى سنوات وتدير حملة تحريض ضد الحكومة السورية".
وعن موقف السعودية من عودة سوريا، أكد فورد أن الضغوط التي تتعرض لهها الممكلة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ستجعلها تبحث عن أصدقاء جدد في دمشق.
وكانت مملكة البحرين أعلنت، في وقت سابق أمس الجمعة، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية؛ لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد.
سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة ، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة. نقف معه في حماية سيادته و أراضيه من اي انتهاك. و نقف معه في اعادة الاستقرار الى ربوعه و تحقيق الأمن و الازدهار لشعبه الشقيق #سوريا— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
وخلال حديث له على قناة "العربية" السعودية، قال قرقاش: "قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا".
أنور قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا #العربية_عاجل— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
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