مصر: توقيع العقد الأخير لمشروع الضبعة النووي مع روسيا خلال أيام

أعلن رئيس هيئة الرقابة النووية المصرية، سامي شعبان، أن العقد الأخير الخاص بمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يقام بتمويل وتنفيذ روسي، سيجري خلال أيام.

© Photo / Russian culture center بعد توقيع اتفاقية الضبعة... روسيا تدعو أطفال العالم إلى مصر

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "الأهرام المسائي" الحكومية عن شعبان قوله إن "هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية المصرية ونظيرتها الروسية، ستوقعان، خلال أيام، العقد الخامس من عقود مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء‏"، موضحا أن "العقد الخامس هو العقد الأخير والمتمم لعقود أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر".

وتابع شعبان أن "العقد يختص بتقديم الجانب الروسي الدعم الفني وبناء الكوادر لهيئة الرقابة النووية المصرية خلال تنفيذ المشروع"، وأن "مجلس الدولة يراجع حاليا بنود عقد الدعم الفني وبناء الكوادر تمهيدا لرفعه إلي الجهات المختصة والتوقيع عليه بين الطرفين".

وبّين أن "العقود الأربعة التي تم توقيعها وتفعيلها في المشروع تتضمن عقد الإنشاء الرئيسي، وعقد الإمداد بالوقود النووي، وعقد دعم التشغيل والصيانة، وعقد معالجة الوقود المستنفد".