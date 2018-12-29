الكشف عن موعد دخول الجيش السوري إلى منبج

وقال النائب خلاوي في تصريح لـ "سبوتنيك": التطورات مطمئنة، ووحدات الجيش ستدخل إلى مدينة منبج يوم غد أو بعد غد على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن جنود الجيش السوري يرابطون حاليا على أطراف منبج وعلى ضفة نهر الساجور.
وأوضح خلاوي أن هذا المشهد استفز بعض المقاتلين من (قوات سوريا الديمقراطية) "قسد" ممن لا يزالوان يرفضون تسليم المؤسسات الرسمية في المدينة إلى الجيش السوري، وتبع ذلك اعتقال عدد كبير من المواطنين والوجهاء بتهمة رفع الأعلام السورية وتنظيم مسيرات شعبية لاستقبال الجيش السوري.
وأكد النائب خلاوي لـ"سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري ترابط حاليا على أطراف منبج، وهي تنتشر بين منطقة العريمة وحتى (عون الدادات) على ضفة نهر الساجور الذي يفصل مواقعه عن مناطق سيطرة القوات التركية والتنظيمات التابعة لها غرب منبج.
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