بالفيديو... الأسد وعائلته بزيارة لمحافظة طرطوس

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، اليوم السبت، مدينة طرطوس الساحلية الواقعة في شمال غرب سوريا، والتقى بعدد من المواطنين، كما زار إحدى الكنائس في ريف المحافظة.

نشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية فيديو يظهر فيه الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في محافظة طرطوس وهو يلتقي عددا من المواطنين ويزور كنيسة في منطقة السودا في ريف المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع أعياد الميلاد، حيث شارك الرئيس الأسد وعائلته المواطنين فرحتهم بالعيد، والذين تجمعوا حوله وعلامات الفرحة في وجوهم مرحبين به.

كما ظهر الرئيس الأسد وعقيلته وأولاده حافظ وكريم وزين في أحد مطاعم قرية السودا، والتقط العديد من المواطنين الصور التذكارية مع الرئيس الأسد وعائلته.

ويقوم الأسد وعائلته بشكل متكرر يزيارات متعددة إلى مختلف المحافظات السورية ويلتقي المواطنين، كما يعرف عن عائلته وأولاده بالتواضع ومحبة الناس.