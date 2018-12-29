المتحدث العسكري المصري ينفي مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي بالعريش

نفى المتحدث العسكري المصري، اليوم السبت 29 ديسمبر/كانون الأول، ما تم تداوله عن مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي بمدينة العريش في شمال سيناء.

ونقلت قناة "RT" ووسائل إعلام محلية عن المتحدث العسكري المصري، نفيه استهداف أي مركبة تابعة للجيش أو قوات الأمن في شمال سيناء أو مدينة العريش.

المتحدث باسم الجيش المصري ينفي لـ RT ما تردد عن مقتل 5 عسكريين بانفجار لغم في #العريش #rtarabic pic.twitter.com/E93ZLOJXa5 — RT غرفة الأخبار (@RTArNewsRoom) December 29, 2018

وطالب المتحدث العسكري في تصريحاته، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز" المصرية، بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن العمليات في شمال سيناء.

🔴#عاجل | المتحدث العسكري يؤكد تحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن العمليات في شمال #سيناء#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) December 29, 2018

​وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 40 مسلحا بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، خلال مداهمتها ثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، 29 ديسمبر/ كانون الأول، "داهمت وزارة الداخلية فجر اليوم، عددا من الأوكار الإرهابية بمحافظتي شمال سيناء والجيزة، وذلك بعد ساعات من العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة، وأسفرت المداهمات عن مقتل 14 إرهابيا بمساكن أبو الوفا بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وعدد 16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيوة بطريق الواحات، و10 إرهابييين، بمساكن ابنى بيتك بالعريش بشمال سيناء".