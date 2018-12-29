"أنصار الله" تعلن مقتل 3 عسكريين سعوديين بينهم ضابط في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، مقتل ثلاثة عسكريين سعوديين بينهم ضابط عمليات في قطاع جيزان .

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر عسكري، أن وحدة القناصة نفذت عمليات استهدفت تجمعاً عسكرياً سعودياً جنوب شرقي موقع جحفان في جيزان.

ووفقاً للمصدر، قُتل جنديان وضابط سعودي خلال عمليات القنص.

وأشارت "المسيرة" إلى مقتل 6 جنود سعوديين بعمليات قنص في قطاع جيزان خلال اليومين الماضيين.

على صعيد آخر، نفذت وحدتا سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين لجماعة "أنصار الله"، عملية مشتركة استهدفت قوات للجيش اليمني قبالة السديس في نجران، حسب "المسيرة".

وأضافت أن العملية المشتركة أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف العسكريين اليمنيين.