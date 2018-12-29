سوريا وإيران تتجهان لتحالف اقتصادي استراتيجي "طويل الأمد"

تتجه سوريا وإيران إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بشكل استراتيجي طويل الأمد، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين.

ذكرت وكالة "سانا" أن العاصمة الإيرانية طهران شهدت اليوم جلسة مباحثات اقتصادية ضمن اللجنة الوزارية المشتركة التي ترأس الجانب السوري فيها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، وترأس الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي.

© REUTERS / HANDOUT الرئيس الأسد: التعاون الاقتصادي السوري الإيراني هو أحد سبل مقاومة المشاريع الغربية

وقالت الوكالة إن الجانبين: "بحثا سبل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين والتوصل إلى توافق بشأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد".

وقال وزير الاقتصاد السوري محمد الخليل: "إن البلدين الشقيقين لديهما إرادة حقيقية وعزم كبير على تطوير العلاقات الاقتصادية" مشيرا إلى أن "المجال الاقتصادي في التعاون بين البلدين يجب أن يحظى بالأولوية وخاصة فيما يتعرض له البلدان من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب للنيل من إمكانياتهما".

وأضاف الخليل: "يجب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية والمصرفية والمالية بما يسهم في التنمية الاقتصادية على مستوى البلدين ونعمل على تحقيق تسهيل وتنمية في التبادل التجاري بما يحقق انسياب البضائع بينهما".

واردف الوزير السوري: "نعول على دور كبير للشركات الإيرانية وإمكانياتها في إعادة الإعمار في سورية ويجب أن يحظى التعاون المصرفي باهتمام خاص لأنه ضروري للتعاون التجاري والاستثماري".

من جانبه أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أن "سورية وإيران ستواصلان بعزم محاربة الإرهاب ودحره مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تساعد على استقرار وأمن المنطقة".

وأعرب إسلامي عن أمله بإنجاز الاتفاقية وإعدادها بشكل نهائي وقال إن "من أهم ضروريات هذه الاتفاقية تحفيز القطاع الايراني للعمل في سورية.. ويجب علينا تسيير الخط الائتماني لتسهيل قدوم القطاع الخاص الإيراني إلى سورية".

وكان مسؤول إيراني أعلن في وقت سابق عن رغبة بلده ربط سوريا بإيران عبر شبكة سكك حديدية مرورا بالعراق وذلك ضمن مشروع ضخم على مستوى المنطقة يهدف إلى تسهيل النقل والتواصل بين الدول الثلاثة.

وبحسب وكالة "أنباء فارس" الإيرانية أعلن محمد موسوي، مدير عام شؤون الخطوط والمنشآت التقنية في شركة سكك الحديد الإيرانية عن مشروع يربط إيران بسوريا بإنشاء جسر متحرك فوق جسر نهر "أروند" للربط السككي.