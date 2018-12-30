"أنصار الله" تعلن سيطرتها على موقع عسكري سعودي في جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، إنها سيطرت على موقع عسكري في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لهم نفذوا عملية هجومية على التبة الحمراء شرق جحفان في جيزان، انتهت بالسيطرة عليها.

وأضافت أن عدداً من الجنود السعوديين سقطوا خلال العملية بين قتيل وجريح، وتم اغتنام كميات من الأسلحة المتنوعة.

© REUTERS / Fawaz Salman "أنصار الله" تعلن مقتل 3 عسكريين سعوديين بينهم ضابط في جيزان

وتحاول "سبوتنيك" التواصل مع المسؤولين السعوديين للوقوف على صحة المعلومات.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.