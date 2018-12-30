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08:38 30 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش السوري يرفع العلم السوري في جنوب غرب محافظة درعا المحررة

    الجيش السوري يصفي 3 دواعش مختبئين في أحد مغاور تلول الصفا

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    كشف مصدر ميداني أن وحدات الجيش السوري قتلت أمس السبت ثلاثة إرهابيين من بقايا تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تلول الصفا بالبادية الشرقية لمحافظة السويداء.

    وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: إن وحدات الجيش العاملة في تلول الصفا وخلال عمليات التمشيط المستمرة في البادية السورية اكتشفت وجود 3 إرهابيين من فلول تنظيم داعش الارهابي "المحظور في روسيا" كانوا مختبئين في إحدى المغاور.

    وأشار إلى أن الإرهابيين الثلاثة رفضوا الاستسلام وأبدوا مقاومة شرسة ما اضطر عناصر الجيش السوري إلى التعامل معهم بالأسلحة المناسبة والقضاء عليهم.

    جندي من الجيش السوري في مدينة حلب
    © AFP 2018 / George Ourfalian
    الجيش السوري يرفع العلم فوق سد استراتيجي على نهر الفرات (صور)
    وكان الجيش السوري أعلن شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تحرير كامل منطقة تلول الصفا البركانية بعد عملية عسكرية استمرت لمئة وتسعة عشر يوما في البادية الشرقية لمحافظة السويداء، بعد القضاء على الجيب الداعشي المتحصن فيها، ورفع العلم السوري على قمة أعلى تلالها.

    وخلال أسبوع واحد مر بعد تحرير مختطفي السويداء من قبضة تنظيم "داعش"، تمكنت وحدات الجيش السوري من اقتحام تلول الصفا في البادية الشرقية للمحافظة، واندفعت في عمق الجروف الصخرية حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.

    وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري تطهير مساحة تقدر بنحو 380 كم مربعا من المعقل الأخير لتنظيم "داعش" في المنطقة الجنوبية، بعد سلسلة من العمليات العسكرية الدقيقة في منطقة تلول الصفا.

    وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر أنه "بعد سلسلة من العمليات العسكرية الدقيقة والمركزة في منطقة تلول الصفا ذات الطبيعة البركانية المعقدة، أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها الكاملة على المنطقة التي تضم: تلول الصفا ـــ تل ماراتي ـــ سطوح المحروقة ـــ الكوابر ـــ المصحة ــــ قبر الشيخ حسين ــــ قبور الويزه ـــ جور الحصان ــــ جور قريمة ــــ مبيت ــــ خنيصر ــــ المطلة ــــ سطح الجمل ـــ الخضرة ـــ سطوح سلمى ــــ الجفاجف ــــ وذلك بعد القضاء على إرهابيي داعش الذين كانوا يتخذون من تلك المناطق حصناً لهم وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

    وانطلقت عملية تحرير البادية الشرقية لمحافظة السويداء بتاريخ 25 تموز/ يوليو الماضي بعد هجوم شنه مقاتلو "داعش" الإرهابي على القرى الشرقية للمحافظة، قتلوا خلاله أكثر من 230 مدنيا وأصابوا نحو 170 آخرين واختطفوا عشرات النساء والأطفال.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة السورية, الحرب على الإرهاب, الجيش السوري, داعش, سوريا
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