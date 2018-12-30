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15:33 30 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    تفاصيل جديدة حول شحنة الأسلحة التركية في ليبيا

    © AP Photo / Matthias Schrader
    العالم العربي
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    كشف رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس الليبي، محمد القويري، تفاصيل جديدة خاصة بشحنة الأسلحة المضبوطة بالميناء.

    وأكد القويري أن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة بالميناء تعود لشركتين إحداهما تدعى شركة "سحاب للاستيراد والتصدير"، والأخرى تدعى "تاكراولا"، وتعني باستيراد المواد الغذائية، وفقا للمراسلات الرسمية من قبل الشركتين للميناء التجاري. وذلك بحسب صحيفة "الوسط".

    فتح تحقيق

    تهريب أسلحة إلى الغوطة الشرقية
    © Photo / SANA
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    وقال محمد القويري، اليوم الأحد، إن التحقيقات جارية بشأن الوضع القانوني للشركتين، وإن شركة الملاحة التي قامت بالشحن، اسمها شركة مرفأ مصراتة للخدمات الملاحية، والسفينة المحملة بحاويتي الأسلحة ترفع علم (أنتيكيا) انطلقت من ميناء إسطنبول إلى ميناء الخمس.

    وأوضح رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس الليبي أن إجراءات متابعة الشركتين المشار إليهما لدى جهات الاختصاص حاليا، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مشيرا إلى أن المضبوطات لدى مديرية أمن الخمس.

    ولفت القويري إلى أن نيابة مدينة الخمس تحقق حاليا في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بالميناء، موضحًا أن الشحنة وهي قادمة من تركيا وموردّة لشركة خاصة، كانت تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية وبنادق صيد فقط.

    الأجهزة الأمنية

    وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري قد ضبطت خلال الأيام الماضية حاويتين، تحتويان على شحنة أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا، أثناء إجراءات تفتيشهما بالرصيف.

    وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو
    © Sputnik . Fuad Safarov
    أوغلو من ليبيا: سنجري تحقيقا مشتركا بشأن وصول شحنات الأسلحة التركية
    وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في الواقعة.

    وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أن السلطات القضائية في أنقرة فتحت تحقيقا في قضية شحنة الأسلحة والذخيرة، التي جرى ضبطها قبل أيام في ميناء الخمس في ليبيا، بغية معرفة من يقف وراءها وضرورة تقديمهم للعدالة.  

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, تركيا, المبعوث الأممي إلى ليبيا, مولود تشاووش أوغلو, فايز السراج, ليبيا
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