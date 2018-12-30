"الصحة الفلسطينية" تكشف عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير منذ بداية الشتاء

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت الوزارة أن نحو 100 فلسطيني أصيبوا بإنفلونزا الخنازير منذ بداية فصل الشتاء.

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah أنفلونزا الخنازير في سوريا... ووزارة الصحة تطمئن المواطنين

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، ياسر بوزية في تصريح لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد: "أصيب 100 مواطن بفيروس إنفلونزا الخنازير في فلسطين منذ بدء موسم الشتاء".

وأضاف بوزية: "وفرت وزارة الصحة العلاج اللازم لهذا الفيروس، وقد سُجلت عدد من حالات الوفاة في غزة بداية موسم الشتاء، مؤكدا أن الذي فاقم الوضع لدى هذه الحالات هو أنهم كانوا مصابين بأمراض مصاحبة للمرض خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي".

وتابع بوزية: "يتم سنويا إعطاء الطعومات خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة".