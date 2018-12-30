عمرها 30 مليون عام... السعودية تجهز 15 كهفا لتكون مزارات سياحية (صور)

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، نقلا عن مجموعة من الكهوف السعودية مرشحة بقوة لتكون مزارات سياحية بالمملكة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، كشفت هيئة المساحة الجيولوجية من خلال معرضها المشارك ضمن منظومة جناح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33، عن مجموعة من الكهوف الطبيعية وعددها 15 كهفا.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الهيئة تعتزم تهيئة العديد من الكهوف كمرحلة أولى لتكون مزارات ومواقع للجذب السياحي، في إطار تفعيل السياحة البيئية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى أن بعض الكهوف يزيد عمرها على 30 مليون عام.

وتابع، يقوم المختصون من المساحة الجيولوجية بالكشف عن هذه الكهوف بعد الانتهاء من أعمال الدراسات التفصيلية لمعرفة مدى تأهيلها لتكون مناسبة للسياحة الجيولوجية، مؤكدا أن المملكة تشهد تناميا في السياحة البيئية والجيولوجية مع اكتشاف أكثر من 250 كهفا، إضافة إلى وجود آلاف الكهوف الأخرى غير المكتشفة التي تسهم في تنامي حجم السياحة الجيولوجية والبيئية في المملكة.

من جانبه، عد رئيس قسم الكهوف بهيئة المساحة محمود الشنطي، الكهوف الطبيعية ثروة وطنية تجمع عددا من المقومات العلمية للسياحية البيئية النادرة، التي يجب المحافظة عليها وحمايتها، وإمكانية الاستفادة من بعض الكهوف للدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية، واستغلالها من النواحي السياحية.