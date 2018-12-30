مصدر برلماني سوداني لـ"سبوتنيك": تأجيل زيارة رئيس البرلمان المصري للخرطوم 10 أيام

نفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني، متوكل التجاني، الأنباء التي نشرتها وزارة الإعلام السودانية، أمس السبت، حول قيام رئيس البرلمان المصري، على عبد العال، بزيارة رسمية إلى الخرطوم، تبدأ من مساء اليوم الأحد.

الخرطوم، سبوتنيك. وقال التجاني لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، علمنا "بتأجيل زيارة رئيس مجلس النواب المصري، المزمع إجراؤها، مساء اليوم الأحد، لمدة عشرة أيام".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH وزير الداخلية السوداني: نقف مع البشير والمظاهرات لا تغير شيئا وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أشارت إلى أن عبد العال تسلم، الأحد الماضي "رسالة من إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، تتعلق بتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانيين، وتأكيد ترتيبات زيارة رئيس مجلس النواب المصري للسودان، والمشاركة في احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال ".

وسبق أن ذكرت مصادر إعلامية سودانية، أمس السبت، إن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال سيبدأ، الأحد، زيارة رسمية إلى الخرطوم تستغرق 4 أيام.

وكان بيان مشترك للاجتماع الثاني للآلية التشاورية الرباعية بين وزيري الخارجية ورئيسي جهازي الاستخبارات بمصر والسودان، قد أعلن الخميس "دعم مصر لأمن واستقرار السودان".

وقال البيان، الخميس الماضي إن "مصر تؤكد دعمها لأمن واستقرار السودان".

وخلال كلمته أمام الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "هناك تطابق كبير في الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الثنائية، وتجاوز التحديات المشتركة وحماية الأمن القومي للبلدين".

والتقى الوزير شكري مع الرئيس السوداني عمر البشير عقب الاجتماع.