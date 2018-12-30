في هذا الموعد... سيف الإسلام القذافي يظهر في ليبيا ويقدم أوراقه

أكدت مصادر مقربة من سيف الإسلام القذافي، أنه سيظهر في ليبيا للعلن خلال العام المقبل.

وربطت المصادر بين ظهور سيف الإسلام وتحديد موعد الانتخابات الليبية، وأنه سيتقدم أوراق ترشحه للجنة بنفسه، كما أنه سيعقد سلسلة من المؤتمرات للتعريف ببرنامجه الانتخابي.

© AP Photo / Imed Lamloum الكرملين يعلق مجددا على رسالة سيف الإسلام القذافي إلى بوتين

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إلى " سبوتنيك " إن فريق سيف الإسلام يعمل بشكل كبير في الوقت الحاضر على مشروعه الانتخابي، وأنه يتضمن رؤية كاملة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ليبيا، كما أنه سيحدد الفترات المرحلية للمشروع لتحقيق خطواته على أرض الواقع.

وتابعت المصادر أن سيف الإسلام يجرى اتصالات مع عدة جهات في الداخل الليبي ومشايخ القبائل، وأنه يسعى إلى تسوية الأوضاع السياسية أولا وإنهاء الخلافات وتوحيد الدولة الليبية للبدء في العمل على المشروع الاقتصادي، كما أنه يتواصل مع عدد من الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا من خلال فريقه، وأنه طرح رؤيته للخروج من الأزمات الراهنة في ليبيا حاسم، وكذلك فيما يتعلق بالملفات الدولية.

الخارجية الروسية

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ترى أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وسيف الإسلام القذافي يجب أن يكون جزء من العملية السياسية الشاملة.

الكرملين

كما أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعلم إن كانت رسالة سيف الإسلام نجل القذافي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال صحفي حول رسالة سيف الإسلام إلى الرئيس الروسي: "لا أعرف والمعلومات يجب الحصول عليها من الخارجية، لأني لا أعرف إن كانت عبر القنوات الدبلوماسية أو تم تسليمها".

استفتاء داخل ليبيا

© AP Photo / Ben Curtis موسكو: نتواصل مع سيف الإسلام القذافي... نعتقد أنه سيكون له دور في مستقبل ليبيا

وفي وقت سابق قال حراك "مانديلا ليبيا" إن 90 % من المشاركين في تصويت على سؤالها "هل تؤيد المهندس سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟"، اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في ليبيا".

وشارك في الاستفتاء، بحسب البيان، 71065 شخصا، وصوت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، وصوت بـ"لا" ما نسبته 8.36 من المشاركين.

أخر ظهور لسيف الإسلام

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الراحل معمر القذافي عام 2011.