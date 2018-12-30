توقف حركة الملاحة في جدة... ماذا حدث في مطار الملك عبد العزيز

أوقفت السلطات الأمنية في مطار الملك عبد العزيز بجدة، حركة الملاحة في المدرج الأوسط، بعد أن تسلل إليه شخص مجهول الهوية.

ويحمل الشخص مجهول الهوية مسدسا (لعبة) وهواتف نقالة ومبلغا ماليا، بالإضافة إلى كمية قليلة من الذهب. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "عاجل".

© AFP 2018 / PEDRO ARMESTRE تعليق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة غدا الخميس

ورصدت السلطات الأمنية في مطار جدة تسلُّل شخص مترجل مجهولِ الهوية عند الساعة 7:47 من صباح أمس السبت، وذلك أثناء جولة أمنية تفقدية؛ حيث كان يقوم بقطع الممر الخاص للطائرات (F G) متجها إلى المدرج الأوسط؛ حيث ظهرت عليه اضطرابات نفسية ، وتلعثم في الكلام عند القبض عليه، ويحمل معه جوالات ومسدسا لعبة (بلاستيك) ومبلغا ماليا، بالإضافة إلى عطر وكمية قليلة من الذهب.وقامت الجهات الأمنية، على الفور، بإغلاق المدرج الأوسط بعد التنسيق مع برج المراقبة؛ حفاظًا على سلامة الحركة التشغيلية، قبل تسليم الشخص المتسلل لوحدة أمن وحماية المطار لاستكمال التحقيقات.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن الجهات المسؤولة أجرت فحصًا للمدرج وممرات الطائرات؛ للتأكد من سلامته وخلوِّه من أي مواد مشبوهة، وبأنها نجحت في احتواء المشكلة.