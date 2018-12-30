البشير: وضعنا أفضل من الدول المجاورة... وراض عن مواجهة الاحتجاجات

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير أنه راض عن أداء الشرطة السودانية في مواجهة الاحتجاجات.

القاهرة —سبوتنيك.وقال البشير: "لن نسمح بانزلاق السودان مثل الدول الأخرى أو أن يتحول شعبنا للاجئين".

وأعرب الرئيس السوداني، عمر البشير، عن رضاه عن أداء الشرطة السودانية خلال الاحتجاجات الدائرة ضد الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الوضع في بلاده أفضل من دول مجاورة.

شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أن بلاده ستخرج من الأزمة في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية أحمد بلال وقوف الشرطة الكامل مع البشير#السودانhttps://t.co/YVszMSWrLN pic.twitter.com/uEgcQhK6M5 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 30, 2018

وقال البشير خلال كلمة أثناء احتفال الشرطة بعيد الاستقلال، "نعبر عن الرضى التام عن أداء الشرطة في السودان…نريد هيبة الدولة ممثلة في هيبة رجل الشرطة".

وعن الاحتجاجات ضد الوضع الاقتصادي، قال الرئيس السوداني، "سنستطيع عبور الأزمة الاقتصادية، وهى تحتاج إلى صبر وحكمة وحسن إدارة"، مضيفا "نحن أفضل حالا من كل الدول المحيطة بنا".

وعمت الاحتجاجات الغاضبة العديد من المدن السودانية بعد انطلاقها، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

وقال مسؤولون وشهود، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في هذه المظاهرات، ستة في القضارف شرق البلاد، واثنان في عطبرة في الشرق أيضا، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

وفي اليوم السادس من الاحتجاجات، وعد الرئيس السوداني عمر البشير المواطنين، الاثنين، بإصلاحات حقيقية "لضمان حياة كريمة" لهم.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 في المائة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية. ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46 في المئة من سكان السودان من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.