الكشف عن المرحلة الأولى من برنامج "سند محمد بن سلمان"

أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعا ضخما، اليوم الأحد، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أطلق الأمير محمد بن سلمان مباردة لتنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، واختير اسم "سند محمد بن سلمان" للبرنامج.

غاية شخصية لولي العهد



وأفادت "واس"، أن البرنامج يمثل غاية شخصية لولي العهد، ويهدف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد.

وتتمثل أهداف البرنامج، في تعزيز المعرفة والتوعية، سعيا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها.

وبدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

إيمانًا بالدور المجتمعي وأهميته في بناء الوطن، ينطلق #سند_محمد_بن_سلمان كبرنامج يُعنى بطرح مبادرات غير ربحية لمساندة المجتمع السعودي وتلمّس احتياجاته. pic.twitter.com/4qXwmqSoMB — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

مراحل البرنامج

سيطلق برنامج "سند محمد بن سلمان" أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة "سند الزواج" سعيا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين، لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.