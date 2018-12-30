انخفاض في البورصة القطرية

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على انخفاض بقيمة 3.98 نقطة، بنسبة 0.04 %.

واستقر مؤشر البورصة تقريبا رغم صعود ودام الغذائية 3.4 بالمئة إلى 69 ريالا في تداولات كثيفة على غير المعتاد، ليرتفع فوق مستوى مقاومة فنية عند ذروة أوائل ديسمبر/ كانون الأول البالغة 68.50 ريال. "الدولار يساوى 3.64 ريال قطري".

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض بقيمة ٣.٩٨ نقطة ، أي بنسبة ٠.٠٤ بالمئة — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 30, 2018

وتزامنا مع ذلك ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأحد، وسط تراجع في معظم البورصات، وتعاملات ضعيفة في ظل غياب المستثمرين.

وشكلت البورصة السعودية النقطة المضيئة الوحيدة بين أسواق الشرق الأوسط المتراجعة اليوم، إذ تحركت معظم البورصات صعودا وهبوطا وسط تعاملات ضعيفة في ظل غياب بعض المستثمرين بمناسبة عطلات نهاية العام، حسب "رويترز".