الجيش اليمنى يعلن السيطرة على مواقع جديدة

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مواقع من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة —سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مساعد قائد اللواء الثالث عروبة العميد صالح المخلافي إن القوات حررت، مساء السبت، جبل المجرب وقرية أم نعيرة وأجزاء من قرية الجارية الواقعة في قلب وادي ليّة بجبهة مران شمال غربي صعدة".

© REUTERS / Naif Rahma هجوم من الجيش اليمني على "أنصار الله"... بماذا ردت الجماعة

وأكد أن "المواجهات أسفرت عن تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأشار الى أن "العشرات من جثث قتلاها ما تزال متناثرة في وداي ليّة".

من جهة ثانية، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة، واستهدف بغارتين منطقة القد في ذات المديرية، أسفرتا عن تدمير منزل.

وأضافت أن طيران التحالف قصف بغارتين منطقة الحجلة في مديرية رازح، ونفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناق في مديرية باقم شمال صعدة، أدى الى إصابة امرأة ونفوق عدد من المواشي.