الأردن يرد على تل أبيب بشأن واقعة وطأ وزيرة الإعلام للعلم الإسرائيلي

أبلغت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، الجانب الإسرائيلي، احترام عمان لمعاهدة السلام مع تل أبيب عقب توتر دبلوماسي نتج عن واقعة وطأ وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، للعلم الإسرائيلي أثناء حضورها لاجتماع رسمي.

عمان — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، في بيان، إن "السفارة الإسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فوق العلم الإسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس لحضور اجتماع رسمي".

© AP Photo / David Cohen بعد إهانة العلم... أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل

وأضاف البيان أن " وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت اليوم أيضا لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع".

وأوضح القطارنة أنه "تم إعلام الجانب الإسرائيلي أن المبنى هو مبنى خاص، وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي".

وأكد البيان "احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل"، وأضاف أن "الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية ووفقاً للأصول المرعية في مثل هذه الحالات".

جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي وقعا، عام 1994، اتفاقية وادي عربة للسلام.

وبدأ العام 2018 على انفراجه في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، لكنه لم ينته إلا بعودة التوتر بين البلدين. ففي ذات الأسبوع الذي شهد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عُمان، وهو الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر، أعلن العاهل الأردني إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل، أي عدم تجديد تأجير هذه الأراضي للجانب الإسرائيلي.