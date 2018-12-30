اليمن... مقتل قيادي ميداني في "أنصار الله" ومرافقيه بهجوم شرق تعز

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الأحد، مقتل قيادي ميداني في جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن "القوات شنت هجوماً على أحد مواقع تمركز المليشيا في وادي صالة شرق مدينة تعز".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن سيطرتها على موقع عسكري سعودي في جيزان

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل القيادي الميداني في المليشيا أحمد عائض مع عدد آخر من عناصرها، وتدمير آليات بينها عربة " بي إم بي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.