السودان يشارك في اجتماع "سيماك" لحل الصراع بأفريقيا الوسطى

كشف الناطق باسم وزارة الخارجية، بابكر الصديق، أن وزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، سيشارك في اجتماع إقليمي، بعاصمة أفريقيا الوسطى، بانغي، لبحث طرق تحقيق السلام في أفريقيا الوسطى الشهر المقبل.

© AP Photo / Jerome Delay اعتقال "رامبو" لارتكابه جرائما ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى

الخرطوم — سبوتنيك . وقال الصديق، اليوم الأحد، في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، سيشارك في اجتماع ببانغى يومي 8 و 9 كانون الثاني/يناير 2019، يضم وزراء خارجية دول "سيماك" (تجمع دول وسط أفريقيا) إضافة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لمناقشة دعم مساعي تحقيق السلام بأفريقيا الوسطى".

هذا وتدهور الوضع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2013 ، عندما وقعت مصادمات في بانغي بين مسلحي حركة "سيليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة، ووفقا للأمم المتحدة ، ومنذ نشوب الصراع في الجمهورية، أضطر ما يصل إلى مليون شخص لمغادرة منازلهم، كما أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.

وكانت الخرطوم استضافت فصائل مسلحة من أفريقيا الوسطى في أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، وتكللت بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تجمع لسلام أفريقيا الوسطى.

كما أعلنت حكومة السودان، أن روسيا تدعم هذه المبادرة لأجل السلام بتلك الدولة.