بغداد تكشف عن مقترحات جديدة لحل الخلافات مع إقليم كردستان

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي "نحن كان لدينا مقترحات من الصعب جدا تطبيقها في هذا العام، أحدى هذه المقترحات هي الوصول إلى اتفاقات كاملة مع الإقليم فيما يخص النفط وكل القضايا الاتحادية والرسوم الجمركية والواردات وغيرها ونلغي مسألة النسب ونتعامل مع الإقليم كما نتعامل مع بقية المحافظات، له حقوق وعليه التزامات".
فيما لم يكشف عبد المهدي عن رد إقليم كردستان على هذه المقترحات.
يذكر أن العلاقة بين بغداد وأربيل شابها الكثير من الخلافات خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في العام الماضي، كما أن موازنة الإقليم تحدد في موازنة البلاد حسب التعداد السكاني في محافظات إقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) الأمر الذي يثير في كل عام تقريبا الكثير من الخلافات بين بغداد وأربيل حول الحصة الحقيقية من الموازنة لمحافظات الإقليم.
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