بغداد تكشف عن مقترحات جديدة لحل الخلافات مع إقليم كردستان

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، عن مقترحات لحل الخلافات النفطية وغيرها مع إقليم كردستان شمال البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي "نحن كان لدينا مقترحات من الصعب جدا تطبيقها في هذا العام، أحدى هذه المقترحات هي الوصول إلى اتفاقات كاملة مع الإقليم فيما يخص النفط وكل القضايا الاتحادية والرسوم الجمركية والواردات وغيرها ونلغي مسألة النسب ونتعامل مع الإقليم كما نتعامل مع بقية المحافظات، له حقوق وعليه التزامات".

© AFP 2018 / Safin Hamed من يسعى لإشعال حرب بين بغداد وأربيل

وأضاف، "يجب أن نستكمل هذه الالتزامات وهذه الحقوق بشكل متوازي ينصف الجميع، منذ البداية كانت النسب السكانية متعلقة بالإحصاء السكاني وكلها تقديرات بناء على آخر إحصاء سكاني أجري وتضاف نسب من معدلات النمو وكلها تقديرية"، لافتا إلى أن "هذا الموضوع كان يربط دائما بموضوع التعداد السكاني والتعداد السكاني لم يجري وهذا سببه الحكومة الاتحادية والإقليم، لا نريد أن ندخل في هذا الجدل".

فيما لم يكشف عبد المهدي عن رد إقليم كردستان على هذه المقترحات.

يذكر أن العلاقة بين بغداد وأربيل شابها الكثير من الخلافات خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في العام الماضي، كما أن موازنة الإقليم تحدد في موازنة البلاد حسب التعداد السكاني في محافظات إقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) الأمر الذي يثير في كل عام تقريبا الكثير من الخلافات بين بغداد وأربيل حول الحصة الحقيقية من الموازنة لمحافظات الإقليم.