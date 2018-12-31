بابا نويل يهنئ الأطفال السوريين الذين غادروا إدلب بالعام الجديد

أعلن ممثل مركز المصالحة للأطراف المتحاربة في سوريا للصحفيين أن ضابط روسي من المركز ببدلة بابا نويل هنأ أطفال اللاجئين الذين غادروا منطقة تخفيض التصعيد في إدلب عن طريق ممر أبو الضهور الإنساني بعيد رأس السنة.

قال بريفالوف: "اليوم قدمنا ​​هدايا السنة الجديدة للأطفال، حيث توجد العديد من الحلويات — المارشميلو، المكسرات بالشوكلاتة، المربى، البسكويت، لذا نأمل أن نرضي الأطفال وأنهم سيكونون سعداء، لأننا هكذا نستطيع أن ننسيهم حتى ولو قليلا مصيرهم الصعب".

© Sputnik . العسكريون الروس في سوريا يرتدون بدلة سانتا كلوز ويوزعون المساعدات

وأضاف أيضا أنه عند نقطة التفتيش يمر اللاجئون بفحص طبي إلزامي ويتلقون الأدوية اللازمة، وغالبا ما يحتاج الأطفال أيضا إلى مساعدة الأطباء.

تمنى الضابط الروسي الذي يرتدي بدلة بابا نويل أن ينمو الشباب السورييين بقوة وصحة ولا يرون الحرب مرة أخرى.

إجمالا، منذ 4 مارس/آذار من السنة الحالية، وفقا للبيانات، غادر 43.9 ألف شخص منطقة تخفيض التصعيد في إدلب عبر حاجز أبو الضهور.