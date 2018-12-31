روسيا ترصد 48 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 48 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 15 خرقا.

موسكو- سبوتنيك. جاء في النشرة: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية 48 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية: 11 في حلب، 21 في اللاذقية، 7 في حماة، 9 في حلب. وقد رصد الجانب التركي 15 خرقا: 3 في إدلب، 5 في حماة، 5 في اللاذقية، 2 في حلب".

© Sputnik . basel shartouh روسيا لم ترصد أي خرق لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

وأضاف البيان، أن مركز مصالحة الأطراف المتحاربة قد قام بعملية إنسانية واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في درعا، حيت تم توزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.156 طن.

خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

ومن جانب آخر أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، يوم الجمعة، بأن أكثر من 1300 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال يوم واحد.