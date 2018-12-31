محكمة بحرينية تؤيد سجن ناشط سياسي بتهمة التغريد على "تويتر"

رفضت محكمة بحرينية، اليوم الاثنين، الطعن الذي تقدم به الناشط البارز نبيل رجب، وأيدت الحكم بحبسه لمدة خمس سنوات بتهمة التغريد على موقع "تويتر".

القاهرة- سبوتنيك. وأفادت صفحة نبيل رجب على "تويتر"، بأن "محكمة التمييز تؤيد الحكم الصادر ضد نبيل رجب بالسجن 5 سنوات بسبب تغريدات ضد الحرب في اليمن والتعذيب في البحرين، وبهذا يكون الحكم نهائي ولا يمكن استئنافه".

وصدر حكم على رجب بالسجن خمس سنوات في فبراير/ شباط لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن وكتابته تغريدات على "تويتر" يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن محكمة الاستئناف العليا في البحرين لم تكن عادلة إزاء قرار حبس المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات بسبب تعليقات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تدعو بروكسل الحكومة البحرينية إطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية السيئة.

وفي قضية أخرى حكم على رجب في 10 يوليو/ تموز 2016، بالسجن لعامين بتهمة "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة، والتي من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها"، وأيدت محكمة استئناف البحرينية هذا الحكم، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، وتطالب هذه المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.