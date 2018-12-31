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13:40 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أمير الكويت

    الرئيس الأسد وأمير الكويت وسط العاصمة السورية دمشق (صورة)

    © REUTERS / Stephanie McGehee
    العالم العربي
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    ظهرت صورة تجمع الرئيس السوري وأمير الكويت وسط العاصمة السورية دمشق وتناقلها ناشطون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

    انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صورة التقطت من وسط العاصمة دمشق وتحديدا من "ساحة المرجة" جمعت الرئيس السوري بشار الأسد وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

    ووصل إلى العاصمة دمشق أحد الوافدين من دولة الكويت بسيارته عن طريق البر، وبالتأكيد عبر الحدود الأردنية السورية التي أصبح بالإمكان العبور من خلالها بعد افتتاح معبر "جابر نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا.

    ورفع الوافد على سيارته التي تحمل لوحة كويتية، صورة كبيرة على كامل الزجاج الخلفي للسيارة، ظهر فيها الرئيس الأسد مكتوب تحتها عبارة "قائد النصر"، وصورة أمير الكويت حيث كتب الوافد عبارة "قائد الإنسانية".

    ويبدو أن الوافد الكويتي اختار عبارة "قائد النصر" في إشارة إلى انتصار سوريا بقيادة الرئيس الأسد على غالبية المجموعات الإرهابية التي عاثت خرابا وإرهابا في البلاد منذ بداية الحرب على سوريا.

    وتناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي أن وافدا كويتيا سبق له وأن ظهر في فيديو مسجل عبر معبر "نصيب" الحدودي وصل بعدها إلى منطقة الزبداني بالريف الغربي لدمشق، حيث قام بشتم "الربيع العربي" وماسببه من دمار في سوريا.

    يذكر أن صحيفة "الشاهد" الكويتية كانت قد أجرت مقابلة مع الرئيس السوري في دمشق نشرته في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحدث خلالها الأسد عن أمير دولة الكويت ودور بلاده خلال الأزمة السورية

    وقال الرئيس الأسد عن دولة الكويت وأميرها: موقف الكويت المشرف في قمم المانحين لدعم الشعب السوري التي دعا لها وتبناها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هذا الرجل الفذ بحكمته وعقله وإمكاناته، وهذا ليس بغريب عليه، فهذا الإنسان الكبير بالسن والمقام قد عاصر كل قضايا الشرق الأوسط، وكان حلالا للمشاكل، وكان يعي مدى الخطورة التي تمر بها الدول العربية قاطبة.

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    أخبار الرئيس السوري, أمير الكويت, أمير الكويت, بشار الأسد, سوريا
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