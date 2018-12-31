"أنصار الله" تعلن إسقاط 42 طائرة حربية وتجسسية للتحالف

كما أعلن المتحدث العسكري، أن عمليات سلاح الجو التي نفذتها قوات الجماعة في العام المنقضي، بلغت 38 عملية، وبلغت عمليات القنص 7148 عملية في مختلف محاور وجبهات القتال، بحسب ما نشرته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وتابع المتحدث في مؤتمر صحفي، أن "عدد الطلعات الجوية والغارات التي شنها التحالف تجاوز 100 ألف غارة، وسنعلن قريبا عن العدد الفعلي"، وتابع:

قواتنا البحرية نفذت خلال العام 6 عمليات بينها استهداف فرقاطة الدمام وسفن وقوارب حربية إماراتية، للعام الرابع تقاتل قواتنا تشكيلات عسكرية مختلفة ومتعددة الجنسيات.

وقال العميد يحيى سريع "إن كان العدو يتباهى بتفوقه العسكري والاقتصادي وبالدعم الأمريكي والغربي عموما فنحن نفخر بشجاعة مقاتلينا"، مضيفا: "نسعى بكل جد وبكل جهد لتحييد طيران العدوان عن الأجواء اليمنية".

وقال: "قواتنا نفذت أكثر من 689 عملية هجومية خلال العام 2018، وتم التصدي لأكثر من 1101 محاولة هجومية وكذلك لأكثر من 83 محاولة تسلل".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثي: تنفيذ الاتفاق في ميناء الحديدة إنجاز يدلل على المصداقية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير واتفاق آخر حول الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، بعد جولة مشاورات استمرت أسبوعا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتوصل طرفا النزاع في اليمن كذلك إلى تفاهم متبادل لتهدئة الوضع في تعز مع إمكانية فتح الممرات الإنسانية للسماح بالمرور الآمن للبضائع والناس عبر الخطوط الأمامية والحد من القتال في المحافظة ونشر عمليات نزع الألغام وإطلاق وتبادل الأسرى.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأمم المتحدة لتنفيذ ذلك ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا وتتفق على خطة لإحلال السلام المؤقت في تعز.