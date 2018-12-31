دعوة عاجلة من إيران إلى السعودية

أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، 31 ديسمبر/كانون الأول، عن أمله أن تنتهج المملكة العربية السعودية سياسة إقليمية جديدة تشمل إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قاسمي، في إيجاز صحفي من طهران: "بعد التغييرات التي جرت في اليمن وسوريا وكذلك الداخل السعودي، آمل أن تتمكن الرياض من تبني سياسات جديدة تجاه القضايا الإقليمية بما فيها إيران".

وكانت طهران، قد اتهمت، على لسان رئيس البرلمان علي لاريجاني ، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممارسة غطرسة سافرة من خلال نهب أموال السعودية والإعلان أن نظامها سيسقط خلال أسبوع دون دعم الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أمس الأحد، قال رئيسه، علي لاريجاني: "استكبار إدارة ترامب يتميز بالغطرسة الصارخة التي من أمثلتها إعلان الأمريكيين بكل وقاحة بعد نهبهم أموال السعوديين والإماراتيين وبعض الدول الأخرى أنه لو لم يكن دعمهم للنظام السعودي لسقط في غضون أسبوع".

واعتبر لاريجاني في هذا السياق أن المسؤولين الأمريكيين "يبتزون الآخر ولا يعيرونهم احتراما في الوقت ذاته".

وتأتي تعليقات لاريجاني، في إشارة إلى تصريحات السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، التي قال فيها "لولا الولايات المتحدة لتكلم السعوديون الفارسية في أسبوع واحد". ودعا غراهام، إدارة ترامب، التي أبرمت صفقات أسلحة بمئات مليارات الدولارات مع السعودية، إلى استخدام الأدوات المتوفرة لديها لمحاسبة المملكة على قتل الصحفي، جمال خاشقجي.