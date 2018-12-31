فتح: "حماس" اعتقلت 500 من كوادرنا لإجهاض الاحتفال بذكرى الثورة

اتهمت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باعتقال 500 من كوادرها في قطاع غزة، لإجهاض الاحتفال بالذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، عاطف أبو سيف، إن "حماس اعتقلت أمس أكثر من 500 من كوادر وقيادات فتح في قطاع غزة بينهم أمناء سر للحركة، وداهمت منازلهم ولاحقت رايات فتح في الشوارع وهددت المطابع بمنع طباعة أي منشورات أو ملصقات للانطلاقة الـ54، واعتدت على عدد من أمناء سر الحركة في القطاع بينهم إبراهيم أبو علي وهو أسير محرر".

© AP Photo / Adel Hana موسكو تستعد لدعوة لقاء بين "فتح" و"حماس"

وذكر أبو سيف، في تصريحات نقلتها وكالة "معا" الفلسطينية اليوم الاثنين، أن "ما تقوم به حماس في غزة بحق كوادر فتح هو بمثابة عملية تطهير لمنع إيقاد شعلة الانطلاقة".

وتابع المتحدث باسم "فتح": "مهما مارست حركة حماس من عمليات قمع واعتقال وترهيب ضد أعضاء الحركة في قطاع غزة لمنع الاحتفال بإحياء الذكرى السنوية لحركة فتح وانطلاقة الثورة فإنها لن تنجح في ذلك كما لم ينجح الاحتلال على مدار عقود في منع احتفالات انطلاقة الثورة وحتى انسحابه من القطاع".