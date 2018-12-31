مصادر تزعم "قرصنة" وكالة أنباء السودان

قال مصدر سوداني لـ "سبوتنيك"، إن موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا" تم السيطرة عليه من قبل هاكرز وقاموا بغلقه، الأمر الذي دفع وكالة الأنباء إلى نشر كل أخبارها العاجلة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأفادت أوساط إعلامية سودانية لـ"سبوتنيك"، بأن الموقع كان يعمل خلال الساعات الأولي من الصباح، إلا أنه منذ أقل من ساعتين فشلت كل محاولاتهم للوصول إلى موقع الوكالة.



© AP Photo / Sudanese Activist احتجاجات السودان... وزير يحرج البشير وحملة اعتقالات واسعة

وبمراجعة "سبوتنيك" لموقع وكالة أنباء السودان ، ظهر أنها عادت إلى العمل مرة أخرى.

ويجتاح السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة انطلقت، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.