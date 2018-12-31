دولة عربية تقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن

© REUTERS / Amir Cohen تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

وأعطت الوزارة، تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن، بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقا سافرا للقرار 1701، وذلك وفقا لـ" الوكالة الوطنية للإعلام ".

وأكدت على أنها تقوم بكل ما يلزم لردع إسرائيل عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين للخطر.

وقالت الوكالة الرسنية اللبنانية، بأن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أعطى كذلك التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مونتريال، لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، شكوى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل التي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس الأحد، على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في جنوب لبنان، فيما اخترقت زوارق إسرائيلية يوم السبت الماضي المياه الإقليمية اللبنانية. كما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف فنيانوس، أن لبنان "نجا بأعجوبة" من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين في مطار بيروت الدولي أثناء تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية غارات على سوريا.