شعارهن "وحدة وسلامة أراضي سوريا"... نساء يدعمن الجيش وينددن بتركيا (صور)

في شكل من أشكال الدعم للجيش السوري في مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، شاركت نساء سوريا في مدينة القامشلي بمسيرة شعارها وحدة وسلامة الأراضي السورية.

شاركت عشرات السيدات السوريات في مسيرة بمدينة القامشلي صباح اليوم الاثنين 31 كانون الاول/ ديسمبر، دعما للجيش السوري وتنديدا بتهديدات تركيا تجاه وحدة وسلامة الأراضي السورية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكدت المشاركات بالمسيرة أن التهديدات التركية تأتي في إطار دعم المجموعات الإرهابية المسلحة وسعيها لإعادة إحيائها بعد دحر معظمها، مشددات على فشل أي مخطط عدواني جديد "كما كان مصير المخططات الأخرى بفضل صمود الشعب السوري ووقوفه خلف جيشه وقيادته".

وانطلقت المشاركات بالمسيرة من ساحة السبع بحرات وصولا إلى ساحة المركز الثقافي العربي بالمدينة وحملن خلالها أعلام الوطن واللافتات التي تؤكد أن الجيش السوري الضامن الوحيد لوحدة الشعب السوري وأراضيه وهو القوة الوطنية الوحيدة القادرة على دحر الإرهاب وصد العدوان الخارجي.

بدورها قالت رئيسة تجمع "سيدة الياسمين" بالقامشلي، ريمة الطعان: نساء القامشلي يشاركن أبناء الوطن الفرحة بانتصارات الجيش السوري وسيقفن معه في الدفاع عن تراب الوطن وخاصة أن هناك الكثير ممن قدمن فلذات أكبادهن شهداء لتنعم سوريا بالأمن والاستقرار.

من جهتها بينت المواطنة، شيماء عطية، أن مشاركتهن بالمسيرة تأتي في إطار التأكيد على دعمهن للجيش السوري الذي يسطر أروع ملاحم البطولة وينجز النصر تلو الآخر حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن دنسه الإرهاب وأدوات الاحتلال.

ودعت عطية إلى الوقوف صفا واحدا بوجه محاولات الأعداء النيل من تراب سوريا وتهديدات تركيا تجاه وحدة وسلامة الأراضي السورية.