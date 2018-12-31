محكمة إماراتية تؤيد سجن مواطن 10 سنوات بتهمة الإساءة لبلاده

أيدت محكمة استئناف بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عشرة سنوات على المواطن الإماراتي أحمد منصور الشحي، المدان بالإساءة لبلاده ورموزها.

وأيدت المحكمة أيضا فرض غرامة قدرها مليون درهم، أي ما يعادل 270 ألف دولار أمريكي، على منصور.

© REUTERS / Dado Ruvic محكمة إماراتية تقضي بالسجن على وافد بتهمة إهانة الإسلام على "فيسبوك"

وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، كانت محكمة أمن الدولة الإماراتية أدانت منصور، وهو مهندس وشاعر، بالسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقات الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها، من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم الشحي في عام 2011، هو وأربعة آخرون، هم ناصر بن غيث، وفهد سالم دالك، وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق، وأدينوا بإهانة الإمارات وقادتها.

وفي ذلك الوقت، حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات، ثم أفرج عنه ورفاقه بعد فترة وجيزة، بعفو رئاسي.

ووفقا للموقع الإخباري الإماراتي، فإن منصور "وفور إطلاق سراحه، نشط ثانية في انتقاد الإمارات وجيرانها، في مواقع التواصل".