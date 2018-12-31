مقاتلات عراقية تستهدف اجتماعا لـ30 قياديا في "داعش" داخل سوريا

نفذت مقاتلات "إف 16" العراقية غارة جوية استهدفت اجتماعا يضم 30 قياديا في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة سوسة، داخل الأراضي السورية.

وقالت القيادة المشتركة للقوات العراقية، في بيان اليوم الإثنين، "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب/ خلية الصقور الاستخباراتية، نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم، ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev دمشق تخول إلى بغداد ضرب مواقع "داعش" داخل الأراضي السورية

وأضاف البيان "الهدف الذي دمر بالكامل عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم كوكر للإرهابيين ولعقد الاجتماعات فيه، وجاءت هذه الضربة خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديا مهماَ من عصابات داعش".

وأكد البيان "يبعد هذا الهدف بنحو 8 كيلو مترات"، لافتا إلى أن "هذه الضربة أتت لدك أوكار العصابات الإجرامية ولتجفيف منابع الإرهاب".