البرلمان العربي: كيان الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خطوة مهمة

وقال السلمي، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الإثنين، إن انطلاق التمرين البحري "الموج الأحمر ١"، الذي تشارك فيه سبع دول عربية، وهي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن جيبوتي ومراقبين من الصومال الفيدرالية، هو خطوة هامة في تأمين البحر الأحمر والمنافذ الاستراتيجية المهمة عليه.

© Sputnik . Firas al-Ahmad البرلمان العربي يحذر من المخطط الدولي لتقسيم سوريا

وأشاد السلمي بدور المملكة في استضافة الاجتماع الذي أفضى للتوصل إلى إنشاء هذا الكيان الهام، والدور المحوري الذي تقوم به في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وحفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن أهمية هذا الكيان تنبع من كونه ركيزة أساسية في حفظ الأمن القومي العربي، وأداة للتعاون البناء بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد خطوة استراتيجية هامة لحماية المياه الإقليمية للدول العربية، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل أهمية كبيرة لاقتصاد الدول العربية والتجارة الدولية حيث يمر من خلاله 13% من إجمالي التجارة العالمية.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن إنشاء هذا الكيان سيسهم في التنمية والاستثمار والتجارة بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وسيعزز التنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي، وسيفتح آفاقا جديدة للتضامن العربي سيكون لها مردود إيجابي في تحقيق طموحات الشعب العربي في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.