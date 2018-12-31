بعد جدل "لائحة الإرهاب"... بيان عاجل من سوريا بشأن الكويت

أصدرت السفارة السورية لدى الكويت، بيانا حاسما بشأن "لائحة تمويل الإرهاب التي تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية وأدرجت فيها أسماء بعض الشخصيات الكويتية عليها".

ونفت السفارة في بيان نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، ما ورد في اللائحة جملا وتفصيلا، قائلة إنها "محاولة من بعض الجهات المغرضة والمشبوهة التي يسوؤها تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين وتجسيد روابط الأخوة والانتماء الواحد".

وشددت مصادر دبلوماسية على عمق العلاقات السورية-الكويتية والتي وصفتها "بالوطيدة والتاريخية والتي لم ولن تتأثر بأي دعوة من دعوات الفتنة"، موضحة أن جسر الكويت سورية يحمل التمر الكويتي والياسمين الدمشقي.

© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT الكويت تخرج عن صمتها وتكشف رسميا حقيقة عودة سفارتها في سوريا

وذكرت المصادر أن لقاء جرى بين القائم بأعمال السفارة السورية لدى الكويت غسان عنجريني ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ووصفته "بالإيجابي والمثمر حيث جرى في أجواء ودية سادتها حالة من التفاهم المشترك والارتياح بين الجانبين".

وكان مصدر دبلوماسي قال لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن "قائمة تمويل الإرهاب" التي وضعتها الحكومة السورية كويتيين.

وقال المصدر إن الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بـ"ممولي الإرهاب" بينهم كويتيون.

من جهتها أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن "قائمة تمويل الإرهاب" تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منها نواب سابقون ووزير ودعاة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريح للصحيفة الكويتية إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار عن الصحة، لكنها أكدت وجود أسماء كويتية ضمن القائمة.

وكانت صحيفة "السياسية" الكويتية، قالت إن "30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.