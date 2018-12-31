الحكم بالسجن المؤبد على مواطن أدين ببيع عقار في القدس لجماعات استيطانية

قضت محكمة الجنايات الكبرى في رام الله، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة على شخص فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية ثبتت ادانته بجريمة تسريب عقار في القدس المحتلة للمستوطنين.

رام الله- سبوتنيك. وحكمت محكمة الجنايات الكبرى عملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه.

© AFP 2018 / Ahmad Gharabli عائلة فلسطينية‭ ‬تسعى لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم منزلها في مخيم الأمعري

وأدين المذكور بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعطفا على قرار الإدانة وعملا بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

وكان المدان ويدعى عصام عقل (53 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية) قد اعتقل في شهر تشرين الأول/أكتوبر للاشتباه بتسريبه لعقار داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ودعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، السلطة الفلسطينية للإفراج عن عقل.

وقال فريدمان، عبر "تويتر" إن: "السلطة الفلسطينية تعتقل منذ شهرين المواطن الأمريكي عصام عقل للاشتباه في بيعه أراض لليهود"، وأكد أن: "احتجاز عقل يتعارض مع مبادئ الولايات المتحدة ومبادئ جميع من يؤمن بقضية التعايش السلمي".

وتعود فصول القضية بعد بيع المتهم عقارا يحمل الرقم 4 ويقع في عقبة درويش في البلدة القديمة من القدس وتمتلكه كل من عائلتي "ح" و"ع" والعلمي حيث تمتلك الأولى 40 % من العقار والثانية 60 بالمئة وقد اشترى عقل حصتها قبل أن يسربه لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار.