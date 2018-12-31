الحكم بالسجن المؤبد على مواطن أدين ببيع عقار في القدس لجماعات استيطانية

رام الله- سبوتنيك. وحكمت محكمة الجنايات الكبرى عملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه.
وكان المدان ويدعى عصام عقل (53 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية) قد اعتقل في شهر تشرين الأول/أكتوبر للاشتباه بتسريبه لعقار داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ودعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، السلطة الفلسطينية للإفراج عن عقل.
وقال فريدمان، عبر "تويتر" إن: "السلطة الفلسطينية تعتقل منذ شهرين المواطن الأمريكي عصام عقل للاشتباه في بيعه أراض لليهود"، وأكد أن: "احتجاز عقل يتعارض مع مبادئ الولايات المتحدة ومبادئ جميع من يؤمن بقضية التعايش السلمي".
وتعود فصول القضية بعد بيع المتهم عقارا يحمل الرقم 4 ويقع في عقبة درويش في البلدة القديمة من القدس وتمتلكه كل من عائلتي "ح" و"ع" والعلمي حيث تمتلك الأولى 40 % من العقار والثانية 60 بالمئة وقد اشترى عقل حصتها قبل أن يسربه لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار.
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