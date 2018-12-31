قائد عسكري إيراني كبير يصرح من على جزيرة "أبو موسى" المتنازع عليها مع الإمارات

من على جزيرة "أبو موسى" المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر قائد عسكري إيراني رفيع المستوى تصريحات تحدث خلالها عن وحدة أراضي بلاده.

وقال باقري خلال تصريحات على هامش الزيارة إن "بعض الدول في الساحل الجنوبي للخليج الفارسي تدعو الولايات المتحدة لإثارة الفتنة".

مضيفا "أعداء إيران في المنطقة يجب أن يعلموا أن إيران لديها إلى جانب سياسية السلام حضور عسكري قوي وحازم، وإذا دعت الحاجة سوف تدافع عن وحدة أراضيها"، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" للأنباء.

وتابع باقري "على هذه الدول أن لا تعول على الولايات المتحدة لأن أمريكا بعد سنوات من طلب العنف والفوضى في سوريا، حاليا ليس لديها خيار غير الانسحاب من سوريا".