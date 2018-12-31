التحالف: 14 خرقا من الحوثي خلال 24 ساعة

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية جماعة أنصار الله "الحوثيين" بارتكاب 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار في الحُديدة غربي اليمن، خلال 24 ساعة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف، مساء اليوم الاثنين "خروقات الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية بالحديدة بلغت 14 خرقا".

وأضافت القناة "خروقات الحوثي كانت على مناطق التحيتا وحيس والجبلية والجاح".

وأعلن الحوثيون السبت الماضي، إعادة انتشار قواتهم من ميناء الحُديدة الاستراتيجي، وتسليمه لخفر السواحل، وفقا لاتفاق السويد، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية غير صحيح مؤكدة أن الحوثيين سلموا الميناء لعناصر تابعة لهم.

عاجل | #التحالف: خروقات الحوثي خلال ال 24 ساعة الماضية بالحديدة بلغت 14 خرقا. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2018

كان مجلس الأمن الدولي صوت، في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالإجماع على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

واعتمد القرار الأممي 2451 الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين طرفي النزاع في اليمن في مدينة ريمبو السويدية التي احتضنت المفاوضات بينهما، حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.

عاجل | #التحالف: خروقات الحوثي كانت على مناطق التحيتا وحيس والجبلية والجاح. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2018

وينفذ تحالف تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الجيش الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.