أمير قطر يودع العام برسالة لشعوب العالم

حرص الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر على توجيه رسالة تهنئة للقطريين بشكل خاص والعالم بشكل عام، بمناسبة حلول العام الجديد.

وغرد تميم عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "أهنئ شعوب العالم أجمع بحلول العام الجديد متمنيا أن يحمل معه الأمن والسلام والرخاء".

وأضاف تميم "كما أتمنى أن يكون عاما حافلا بالخير والعطاء والإنجازات لقطر وبالاستقرار والازدهار للشعوب العربية والإسلامية. وكل عام والجميع بخير".

أهنئ شعوب العالم أجمع بحلول العام الجديد متمنيا أن يحمل معه الأمن والسلام والرخاء. كما أتمنى أن يكون عاما حافلا بالخير والعطاء والإنجازات لقطر وبالاستقرار والازدهار للشعوب العربية والإسلامية. وكل عام والجميع بخير — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 31, 2018

وتبادل تميم، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع زعماء الدول الصديقة، معربا فيها عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.