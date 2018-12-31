أمير قطر يودع العام برسالة لشعوب العالم

وغرد تميم عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "أهنئ شعوب العالم أجمع بحلول العام الجديد متمنيا أن يحمل معه الأمن والسلام والرخاء".
وأضاف تميم "كما أتمنى أن يكون عاما حافلا بالخير والعطاء والإنجازات لقطر وبالاستقرار والازدهار للشعوب العربية والإسلامية. وكل عام والجميع بخير".
أهنئ شعوب العالم أجمع بحلول العام الجديد متمنيا أن يحمل معه الأمن والسلام والرخاء. كما أتمنى أن يكون عاما حافلا بالخير والعطاء والإنجازات لقطر وبالاستقرار والازدهار للشعوب العربية والإسلامية. وكل عام والجميع بخير— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 31, 2018
وتبادل تميم، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع زعماء الدول الصديقة، معربا فيها عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.
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