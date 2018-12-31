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21:37 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الرئيس السوداني عمر البشير

    بعد برقية الملك سلمان… البشير يوجه رسالة للسودانيين

    © REUTERS / Ali Ngethi
    العالم العربي
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    قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه ملتزم بالمضي قدما نحو تعزيز وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة لجميع أطياف الشعب وقواه السياسية والمجتمعية.

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وخلفة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
    قبل ساعات من خطابه المرتقب... البشير يتلقى رسالة من الملك سلمان وولي عهده
    وأضاف، في كلمته اليوم الاثنين 31 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "نتجه نحو مرحلة جديدة دون إقصاء أو تفرقة، تستلزم توحيد الصف والكلمة، وتستدعي التعاون والتوافق بين كافة قطاعات المجتمع السوداني، لمجابهة التحديات التي تحيط بالبلاد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

    وألقى الرئيس السوداني خطابا بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال السودان، تحدث فيها إلى أبناء الشعب السوداني وقواه السياسية والمجتمعية في داخل السودان وخارجه، داعيا إلى نبذ العنف والحروب والصراعات، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ عليه والتعاطي مع كل قضايا الوطن على أساس العدالة والمساواة ، دون تمييز بين مكوناته ، متخذين الحوار الجاد وسيلة لتجاوز الخلافات.

    وتحدث البشير عن التزامه التام بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، للمعارضة للانضمام إلى وثيقة الحوار الوطني.

    وتعهد البشير أن يكون وضع الدستور الدائم للبلاد ملحمة وطنية يشارك فيها الجميع دون إقصاء، وإجراء الانتخابات في 2020 في أجواءٍ حرة نزيهة.

    وطالب البشير كافة القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة في الانتخابات، بروح التنافس الوطني الشريف، في إطار التبادل السلمي للسلطة.

    وتحتفل السودان اليوم الاثنين، 31 ديسمبر/ كانون الأول، بالعيد 63 للاستقلال، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2019.

    احتجاجات في السودان
    © AP Photo / Sudanese Activist
    احتجاجات السودان... وزير يحرج البشير وحملة اعتقالات واسعة
    ​ويشهد السودان، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة انطلقت، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

    وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

    ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، قبل ساعات من إلقائه خطابه، الذي يأتي تزامنا مع احتجاجات واسعة يشهدها السودان، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث الملك سلمان برقية تهنئة للبشير بمناسبة ذكرى استقلال بلاده"، وأعرب "الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة.

    كما وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب ولي العهد السعودي عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, احتجاجات السودان, عمر البشير, السودان
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